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12:19, 27 августа 2024Культура

Губин рассказал о планах вернуться на сцену

Певец Андрей Губин заявил, что готов вернуться на сцену с сотней новых песен

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Андрей Губин заявил о планах вернуться на сцену. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Артист рассказал, что написал не менее ста новых песен, которых хватит на десять альбомов. «Песни есть, сразу же, как только здоровье позволит, начну выпускать одну за одной. Я уверен, что я вернусь на сцену», — сказал он.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о тяжелом состоянии здоровья Андрея Губина. По его словам, во время творческого вечера, посвященного 50-летнему певцу, артист был под действием обезболивающих и с трудом смог покинуть концерт.

В мае Андрей Губин заявил, что завершает карьеру артиста.

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      Варвара Кошечкина
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