Губин объявил о завершении карьеры

Певец Андрей Губин заявил, что завершает карьеру артиста

Российский певец Андрей Губин заявил, что завершает карьеру артиста. Об этом пишет KP.RU.

По словам исполнителя, недавно ему позвонил композитор и продюсер Игорь Крутой и предложил выступить на творческом вечере, посвященном Губину. «Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем. Крутой говорит: "Я считаю, надо делать!"» — сказал он.

Губин отметил, что на мероприятии будет сидеть в зале и наблюдать, как другие артисты исполняют его песни. «Посадят меня в первый ряд, а камера будет показывать счастливого композитора Губина, который радостно хлопает в ладоши. Я пообещал, что буду в зале, но выходить на сцену отказался», — добавил певец.

Ранее Губин объяснил, почему он боится заводить детей. По словам артиста, он любит детей, но при этом сам ощущает себя ребенком, о котором надо заботиться.