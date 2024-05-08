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13:15, 8 мая 2024Культура

Губин объявил о завершении карьеры

Певец Андрей Губин заявил, что завершает карьеру артиста
Андрей Губин

Андрей Губин. Кадр: @starssensations / YouTube

Российский певец Андрей Губин заявил, что завершает карьеру артиста. Об этом пишет KP.RU.

По словам исполнителя, недавно ему позвонил композитор и продюсер Игорь Крутой и предложил выступить на творческом вечере, посвященном Губину. «Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем. Крутой говорит: "Я считаю, надо делать!"» — сказал он.

Губин отметил, что на мероприятии будет сидеть в зале и наблюдать, как другие артисты исполняют его песни. «Посадят меня в первый ряд, а камера будет показывать счастливого композитора Губина, который радостно хлопает в ладоши. Я пообещал, что буду в зале, но выходить на сцену отказался», — добавил певец.

Ранее Губин объяснил, почему он боится заводить детей. По словам артиста, он любит детей, но при этом сам ощущает себя ребенком, о котором надо заботиться.

ЖЗЛ
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      Варвара Кошечкина
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