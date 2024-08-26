Продюсер рассказал о борьбе Губина со страшным заболеванием

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, как тяжелобольной Андрей Губин заглушает боль

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о тяжелом состоянии здоровья певца Андрея Губина. Об этом он сообщил в интервью aif.ru.

По его словам, во время творческого вечера, посвященного 50-летнему Губину, артист был под действием обезболивающих и с трудом смог покинуть концерт.

«Губин выходил на сцену под сильнодействующими таблетками, чтобы не испытывать боль, не хотел показаться слабым на публике. Каждое движение, включая ходьбу, доставляет ему боль. Петь ему также не особо комфортно», — заявил Дворцов.

Ранее исполнитель хита «Такие девушки как звезды» принял решение завершить карьеру. Критик Сергей Соседов заявил, что Губину так и не удалось вылечиться от серьезного заболевания.