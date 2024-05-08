Решению Губина завершить карьеру нашли объяснение

Критик Соседов: Губин завершил карьеру, так как не смог выздороветь

Российский музыкальный критик Сергей Соседов нашел объяснение решению певца Андрея Губина завершить карьеру артиста. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что исполнитель долгое время был болен. По мнению Соседова, ему так и не удалось выздороветь.

«Мне очень его жаль. Хотя он поправлялся, он сейчас лучше выглядит, чем пять лет назад. Завершил карьеру — значит, завершил. Здоровье-то плохое, а здоровье — это главное. Ничего не нужно, если нет здоровья. Ни успеха, ни популярности, ни денег. Он решил, что у него нет больше сил. Ему виднее, мы же не знаем о его состоянии», — отметил музыкальный критик.

Собеседник издания также предположил, что в настоящее время Губин чувствует себя плохо.

В среду, 8 мая, стало известно, что Губин решил завершить карьеру артиста.

До этого исполнитель признавался, что не хочет заводить детей из-за страха родить мутантов.