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15:28, 28 ноября 2024Экономика

Сотня тысяч россиян осталась без света на неделю из-за снегопада

Mash: около ста тысяч жителей ЦФО остались без света на неделю из-за снегопада
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Около ста тысяч жителей Центрального федерального округа (ЦФО) лишились света из-за мощного снегопада. Россияне живут без электричества почти неделю, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, осадки повалили деревья и оборвали линии электропередачи (ЛЭП). В результате в Смоленской и Тверской областях отрезанными от электричества оказались по 48 тысяч человек, а в Калужской области — 11 тысяч.

Работы по починке ЛЭП ведутся шестые сутки подряд. Согласно оптимистичным прогнозам, ремонт закончится к вечеру четверга, 28 ноября. Однако есть вероятность, что работы по восстановлению энергоснабжения закончатся только к концу текущей недели.

Ранее из-за снегопада без электричества остались поселок Попов Хутор и селение Балта в Северной Осетии.

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