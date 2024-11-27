Снегопад накрыл российский регион и оставил жителей без электричества

Mash: снегопад накрыл Кавказ и оставил два поселка без электричества

Мощный снегопад накрыл Кавказ, из-за непогоды некоторые населенные пункты остались без света, также пострадало транспортное сообщение. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Из-за непогоды оборвало провода во Владикавказе, в результате чего электричества лишились поселок Попов Хутор и селение Балта. В селе Верхний Ларс в Северной Осетии закрыли проезд в сторону Грузии. В Дагестане до шести вечера не получится пересечь Гинухский перевал, где выпало 50 сантиметров снега.

Ранее в Благовещенске снежный циклон принес рекордные за последние 97 лет осадки. За ночь на 26 ноября в городе выпало почти три декадные нормы осадков, или 89 процентов месячной нормы.