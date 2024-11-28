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05:10, 28 ноября 2024Россия

Россиянам назвали способ не разориться на покупке новогодних подарков

Григорьев: перед покупкой новогодних подарков отложите деньги на важные траты
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Krystyna89 / Shutterstock / Fotodom  

Для того чтобы не разориться на новогодних подарках, следует сначала отложить средства на обязательные ежемесячные траты, а уже после совершать покупки, посоветовал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своими рекомендациями экономист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я бы посчитал тот необходимый объем затрат, который у человека будет в ближайший месяц, может, даже в два, ЖКУ, продукты питания и так далее. Это первый момент, который нужно обязательно учесть», — сообщил Григорьев.

Кроме того, экономист напомнил, что многим россиянам в конце года выплачивается зарплата по 31 декабря, а следующая выплата предстоит только в конце января-начале февраля.

«То есть нужно исходить из того, что весь январь придется жить на те деньги, которые выплатили в конце декабря. Это тоже фактор, который обязательно нужно учесть. Также, даже несмотря на то, что Новый год, я бы рекомендовал какую-то сумму либо отложить с целью сбережений, либо хотя бы сохранить какой-то небольшой резерв. А то, что останется, уже тратить на подарки», — добавил он.

В противном случае можно сделать замечательные подарки, но потом оказаться в непростом положении

Владимир Григорьевкандидат экономических наук, финансовый эксперт

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предупредил о подорожании электроники и бытовой техники в России к Новому году. Это произойдет из-за резкого повышения ключевой ставки Банка России.

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