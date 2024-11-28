США передадут Украине новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов

Reuters: США готовят новый пакет помощи Украине на 725 миллионов долларов

США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что пакет помощи будет включать противотанковое оружие, беспилотники, мины, снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

27 ноября стало известно, что действующий американский президент Джо Байден сделал тайный запрос к Конгрессу выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь для Украины. Сообщалось, что его запрос могут рассмотреть уже в декабре.

До этого Байден разрешил передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) противопехотные мины и использовать их на территории республики. Отмечалось, что поставляемые Киеву мины нестойкие, то есть «становятся инертными спустя некоторое время».