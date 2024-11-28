Ценам на жилье в России предрекли падение

Экономист Остапкович: цены на недвижимость упадут на 15 %, но на год-полтора

Цены на новостройки в России упадут на 10-15 процентов, но продержатся на этом уровне год-полтора. Такое будущее стоимости строящихся квартир предрек директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, пишет aif.ru.

«За последние два года застройщики получили стопроцентный доход, поэтому они могут сбросить цену на 10-15 процентов на год-полтора, но потом на 20-30 процентов поднимут, чтобы компенсировать выпадающие доходы», — рассказал эксперт. Снизить цены сильнее и надолго девелоперы не смогут, иначе просто обанкротятся, пояснил Остапкович.

При этом наибольшие трудности застройщики испытывают не с возведением домов, а с продажей в них квартир. Около половины сданных новостроек стоят с пустующими квартирами, отметил специалист. «Застройщикам нужно отдавать кредиты, а значит, им придется снижать цены. Это нормальная трендовая ситуация, которую зачастую можно наблюдать во многих странах, не только в России», — пояснил Остапкович.

Эксперт посоветовал россиянам воспользоваться периодом снижения цен и приобрести квартиры, если есть финансовые возможности. Однако конкретные сроки и размер скидок в разных регионах пока предсказать сложно, подчеркнул специалист.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России уже начали снижаться цены на новостройки. При этом она подчеркнула, что застройщикам в регионах сложно предлагать большие скидки, так как они обычно работают на грани рентабельности.