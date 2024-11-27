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17:11, 27 ноября 2024Экономика

В Госдуме объявили о снижении цен на один тип жилья

Депутат Разворотнева: в России начали снижаться цены на новостройки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России начала снижаться стоимость новостроек, однако этот процесс замедляется из-за высокой ключевой ставки. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с телеканалом RTVI.

«Цены уже начали снижаться, и это в первую очередь касается регионов. Там, где люди в основном покупали квартиры для себя и с использованием ипотечных кредитов, снижение чуть меньше — в московском, ленинградском регионе», — сообщила парламентарий. При этом она подчеркнула, что застройщикам в регионах «зачастую просто и снижаться некуда», так как они обычно работают на грани рентабельности. Помимо этого, падение цен тормозит высокий уровень ключевой ставки, способствующей подорожанию стройматериалов. В случае, если ситуация не изменится, реального удешевления жилья не произойдет, заключила депутат.

Ранее в этот же день генеральный директор строительной компании «Загородная недвижимость Урала» Александр Свитеньков спрогнозировал рост стоимости частных домов в РФ в полтора раза в ближайшей перспективе.

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