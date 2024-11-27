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15:50, 27 ноября 2024Экономика

Цены на один вид жилья в России поднимутся в полтора раза

Эксперт Свитеньков: частные дома в России подорожают на 35-50 процентов
Виктория Клабукова

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ближайшей перспективе стоимость частных домов в России поднимется в полтора раза. О динамике цен на индивидуальное жилищное строительство порталу E1 рассказал член президиума Федерации ИЖС, гендиректор строительной компании «Загородная недвижимость Урала» Александр Свитеньков.

На фоне подорожания стройматериалов эксперт предсказывает резкий рост цен в отрасли. По его прогнозам, загородные дома прибавят в стоимости 35-50 процентов, дойдя до 150-160 тысяч рублей за квадратный метр. К примеру, если в 2023 году строительство дома площадью 115 «квадратов» обходилось в 6,6 миллиона рублей, а продать его можно было за 6,7 миллиона, то в 2025-м доход от продажи вырастет на четыре миллиона.

К этому, по мнению Свитенькова, приведет внедрение эскроу-счетов — спецсчетов с заморозкой средств покупателя до выполнения обязательств. Закон распространится на отрасль частного строительства в марте 2025 года, а в отношении многоквартирных домов действует еще с 2019-го. Как пояснил президент Национального объединения строителей Антон Глушков, инструмент позволит сделать процессы оплаты для покупателя прозрачными, снизит риски недостроя и в целом повысит доверие россиян к рынку ИЖС. Вместе с тем увеличится финансовая нагрузка на стройкомпании, что в будущем отразится на ценнике.

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Ситуация с ценами на землю обстоит иначе. На стоимость участка влияет развитие местной инфраструктуры. Заниматься ее улучшением девелоперы явно не заинтересованы, убежден Свитеньков. «Многие отказываются от проектов по развитию новых участков, они будут на стопе», — предполагает специалист. Освоением участков застройщики занимаются менее охотно и предпочитают их распродавать. «Точечных строек, когда люди решают купить землю и строить дом, будет все меньше и меньше», — добавил Свитеньков.

Как показывает статистика, спрос на частные дома держится на высоком уровне, несмотря на сворачивание льготной ипотеки и повышение ключевой ставки. Так, за последний год объем ввода таких проектов вырос на 15 процентов, а сделки с ИЖС составляют треть от всех выданных ссуд, отмечает Глушков. Вдобавок интерес заемщиков поддерживают льготная ипотека и введение новых программ, ориентированных на частное строительство.

Ранее россиян обвинили в том, что они способствуют росту цен на частные дома. По мнению участников рынка, этому помогает потребительский экстремизм — ситуация, в которой покупатель, злоупотребляя своими правами, затягивает с приемом объекта ради финансовой выгоды.

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