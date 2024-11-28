Ученый расшифровал таинственную надпись возрастом 2,6 тысячи лет

Археолог Манн расшифровал надпись возрастом 2,6 тысячи лет на памятнике в Турции

Археолог из США расшифровал надпись на фригийском памятнике. Об этом пишет Daily Mail.

Отдельно стоящий памятник «Арслан Кайя» на территории современной Турции — это культовое сооружение древней Фригии возрастом около 2,6 тысячи лет. Фригийцы населяли этот регион примерно с 1200 по 600 год до нашей эры. Монумент «Арслан Кайя» в виде фасада здания составляет около 15 метров в высоту, портик украшен барельефом с изображениями львов и сфинксов. В проеме можно заметить женскую фигуру богини-матери, или Кибелы, которой поклонялись фригийцы. Прямо над ней располагается плохо различимая таинственная надпись.

Марк Манн, профессор древнегреческой истории и археологии в Университете штата Пенсильвания, прибыл к «Арслан Кайя», для того чтобы увидеть древний монумент своими глазами. Однако ученый невольно сделал открытие. Выбранное для посещения время обеспечило отличное освещение, и Манн смог сделать несколько четких фотографий надписи. «При плохом освещении эти следы невозможно отличить от трещин в скале», — сказал он. После этого он сравнил их с более ранними снимками, сделанными в 1890-х и 1950-х годах. Эта работа позволила ему подтвердить, что в центре надписи находится слово «матеран», что в переводе обозначает «богиня-мать».

«Еще несколько букв можно прочитать, но их недостаточно, чтобы составить целые слова», — рассказал Манн. Хотя ученый не смог перевести надпись целиком, ему удалось почерпнуть новую информацию о ее грамматической структуре. Манн объяснил, что слово «матеран» является формой винительного падежа слова «мать». Манн считает, что в начале фразы может быть имя человека, создавшего или посвятившего святилище богине-матери.

Ранее сообщалось, что археологам удалось расшифровать четыре глиняные таблички с мрачными пророчествами, найденные в вавилонском городе Сиппар. Клинописные надписи были сделаны около трех тысяч лет назад.