В Британии предупредили Запад о последствиях ударов по России

Меркурис предупредил Запад о последствиях ударов по России цитатой Бисмарка

Британский аналитик Александр Меркурис предупредил страны Запада о последствиях ударов по России, процитировав рейхсканцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Кто начинает превентивную войну против России, выбирает самоубийство, чтобы избежать смерти», — сказал эксперт. В оригинале цитата Бисмарка звучит как: «война против России — самоубийство из-за страха смерти».

Меркурис подчеркнул, что западные лидеры, рассматривая идею нанесения превентивного удара по РФ, действуют максимально нерационально, в полном соответствии со словами Бисмарка.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс обсуждает нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта. По словам офицера, альянс изменил свое отношение к стратегии обороны. «И мы должны нанести первый удар», — заключил он.