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09:03, 28 ноября 2024Экономика

В Госдуме попросили увеличить размер семейной ипотеки

В Госдуме предложили увеличить размер семейной ипотеки до 18 млн руб. в Москве
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Госдуме предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке. Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым направила обращение с такой просьбой на имя главы кабмина Михаила Мишустина, сообщают «Известия».

Предлагается повысить лимит с 12 до 18 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах страны выдачи предложено увеличить с шести до девяти миллионов рублей.

За шесть лет действия программы цены на недвижимость в России заметно выросли. При этом размер кредита по семейной ипотеке не менялся с момента запуска, напомнил Кошелев. Программа показала свою эффективность, однако в ситуации с ростом ключевой ставки Центробанка (ЦБ), повлекшим за собой подорожание жилья, требует корректировки.

Ранее в Минфине сообщили, что лимит по семейной ипотеке на 2025 год будет увеличен на 2,4 триллиона рублей. Там также отметили, что ведомство вместе с «Дом.рф» усовершенствует механизм распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. Он предусматривает автоматическую возможность выдавать кредиты, если на это есть средства.

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