Россиян успокоили насчет семейной ипотеки

Минфин: лимит по семейной ипотеке на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей

Лимит по семейной ипотеке на 2025 год будет увеличен на 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

За 2024 год российские банки не использовали 390 миллиардов рублей на семейную ипотеку, сообщили в министерстве. Эти средства входят в общий лимит до конца года в размере 6,25 триллиона рублей.

В настоящее время Минфин России и оператор программы «Дом.рф» проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. Он предусматривает автоматическую возможность выдавать кредиты, если на это есть средства. Механизм начнет действовать с 15 декабря.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заверил, что параметры льготной семейной ипотеки со ставкой шесть процентов годовых сохранятся, проблем для реализации программы в стране нет.