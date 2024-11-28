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13:21, 28 ноября 2024Россия

В Госдуме рассказали о блокировке «вопреки здравому смыслу» выплат раненому бойцу СВО

Депутат ГД Иванов: раненому бойцу СВО почти год не начисляют выплаты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненого участника специальной военной операции (СВО) лишили выплат из-за якобы отсутствия сведений о месте его нахождения. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Военнослужащие получил ранение в декабре 2023-го года. После этого ему присвоена категория годности «В». С тем пор бойцу провели ряд операций. На протяжении всего этого времени солдату не выплачивали денежное довольствие, поскольку он якобы самовольно оставил часть.

В октябре 2024-го года боец опубликовал совместную фотографию с командиром, чтобы доказать свое нахождение в пункте расположения. Однако даже после этого деньги на его счет не поступили.

«Будем разбираться», — написал Иванов. Он не исключает, что описанная ситуация могла сложиться из-за «бюрократических заморочек».

Ранее проблемы с выплатами участникам СВО признал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В этой связи он отметил важность честного отношения к бойцам, которым не были в полном объеме перечислены положенные денежные средства. «И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют», — сказал он.

ЖЗЛ
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