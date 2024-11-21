«Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

Медведев признал наличие проблем с выплатами участникам СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о помощи участникам специальной военной операции (СВО). Он рассказал о проблемах с выплатами военнослужащим и призвал власти решить этот вопрос.

Медведев отметил важность честного отношения к бойцам, которые столкнулись с невыплатами денежных средств. Он подчеркнул, что те, кто имеют государственные и партийные полномочия, способны помочь участникам боевых действий.

Все понимают, насколько это важное направление. Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют, Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Почему участники СВО не могут получить выплаты?

В СМИ часто появляется информация о бойцах спецоперации и их семьях, которые не могут получить выплаты. Например, в Екатеринбурге жена участника СВО лишилась части субсидий из-за причины смерти мужа — последствий острой сердечной недостаточности.

После смерти мужа у россиянки изъяли трехкомнатную квартиру, она вынуждена была переехать в «однушку». Поскольку уход из жизни военнослужащего не был связан с ранением или увечьем, его родственники не смогли претендовать на получение выплат в полном объеме.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Недавно в другом российском регионе раненому военному отказали в получении выплаты по причине переезда. Мужчина проживал в Тюменской области по конец января 2022 года. Затем он зарегистрировался в Ингушетии, однако фактически продолжал жить в Тюмени. Впоследствии россиянин заключил контракт с Министерством обороны, отправился в зону СВО, где получил ранение.

Обратившись в органы социальной защиты по месту проживания, военный получил отказ в предоставлении ему денежных средств. В ответе чиновников говорилось, что факт проживания бойца в Тюмени на момент получения ранения не был подтвержден. Солдат обратился в суд, который встал на его сторону.

В похожей ситуации оказался участник спецоперации из Ханты-Мансийского автономного округа. Добровольцу СВО и обладателю медали «За отвагу» отказали в выплате, сославшись на отсутствие необходимых документов. Впоследствии апелляционный суд обязал соцучреждение выплатить военному 500 тысяч рублей.

За ранения на СВО стали платить по-новому

14 ноября президент России Владимир Путин увеличил размер выплат участникам СВО, получившим инвалидность вследствие ранения.

Согласно постановлению главы государства, такие военнослужащие смогут получить единовременную выплату в размере четырех миллионов рублей. Эта сумма будет включать уже ранее выплаченную компенсацию за факт травмы.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Накануне правительство утвердило размер единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Бойцы с тяжелыми увечьями будут получать три миллиона рублей, с легкими — один миллион рублей. За иные травмы полагается 100 тысяч.

К тяжелым травмам относят в том числе проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота и другие. К легким — закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи надколенника и другие.