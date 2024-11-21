Зампред Совбеза Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам специальной военной операции (СВО). Комментарий экс-главы государства по ситуации опубликован в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Медведев призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с невыплатами денежных средств.

«Все понимают, насколько это важное направление. Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развивается события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо», — сказал Медведев.

Ранее бывший президент лично проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону боевых действий. Он пожелал бойцам успехов и подчеркнул, что полученный ими опыт пригодится и в мирной жизни.