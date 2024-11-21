Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 21 ноября 2024Россия

Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО

Зампред Совбеза Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам специальной военной операции (СВО). Комментарий экс-главы государства по ситуации опубликован в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Медведев призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с невыплатами денежных средств.

«Все понимают, насколько это важное направление. Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развивается события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо», — сказал Медведев.

Ранее бывший президент лично проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону боевых действий. Он пожелал бойцам успехов и подчеркнул, что полученный ими опыт пригодится и в мирной жизни.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?

      Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

      Польша вернула на аэродромы поднятые из-за тревоги на Украине истребители

      Россиянка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

      Захарова раскрыла подробности поступившего ей во время брифинга звонка

      Перечислены самые необычные покупки россиян в дни распродаж

      В Киеве отказались считать решающим разрешение на удары ATACMS

      Рост мировых цен на нефть объяснили

      Семейную пару осудили за сожжение родственника и его соседа в российском регионе

      В России продали максимальное количество премиальных автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше