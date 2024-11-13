Правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО за ранение

Кабмин утвердил размеры выплат участникам СВО за ранение

Правительство России утвердило размеры выплат участникам спецоперации (СВО) за ранение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в Telegram.

Так, получившие легкие ранения бойцы получат от ста тысяч рублей.

Максимальный размер выплат составит до трех миллионов рублей — их получат тяжело раненные на СВО военнослужащие.

Ранее участнику СВО из Ханты-Мансийского автономного округа отказали в выплате за ранение. Поводом стало отсутствие подтверждающих документов. Военнослужащий смог отстоять свои права в суде, причем для этого ему потребовалось пройти две инстанции — районный суд отказал истцу в удовлетворении требований.