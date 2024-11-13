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16:22, 13 ноября 2024Россия

Правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО за ранение

Кабмин утвердил размеры выплат участникам СВО за ранение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Правительство России утвердило размеры выплат участникам спецоперации (СВО) за ранение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в Telegram.

Так, получившие легкие ранения бойцы получат от ста тысяч рублей.

Максимальный размер выплат составит до трех миллионов рублей — их получат тяжело раненные на СВО военнослужащие.

Ранее участнику СВО из Ханты-Мансийского автономного округа отказали в выплате за ранение. Поводом стало отсутствие подтверждающих документов. Военнослужащий смог отстоять свои права в суде, причем для этого ему потребовалось пройти две инстанции — районный суд отказал истцу в удовлетворении требований.

ЖЗЛ
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