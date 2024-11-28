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20:23, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии начались протесты против остановки интеграции в ЕС

В Тбилиси началась акция протеста против остановки интеграции Грузии в ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси началась акция протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Люди собрались перед центральным офисом правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", где продолжают оставаться представители власти (...). На месте находятся многочисленные правоохранители. Более сотни человек вышли к зданию парламента Грузии», — говорится в публикации.

Отмечается, что акции протеста также проходят в Кутаиси и Батуми.

Ранее Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.

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