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09:35, 28 ноября 2024Экономика

В России стало не хватать производителей готовой еды

«Ведомости»: в ряде регионов РФ не хватает выпускающих готовую еду предприятий
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой предприятий, выпускающих готовую еду. О дефиците в стране подобных производственных мощностей сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

О подобной проблеме, в частности, заявил представитель крупной розничной сети «Вкусвилл». По его словам, нехватка производственных мощностей для выпуска готовой еды в настоящее время чувствуется в Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Справиться с этой проблемой сети позволяет принцип задвоения поставщиков, когда один и тот же продукт для компании делают сразу несколько предприятий. Подобная стратегия, уточнил он, позволяет сети избежать крупных сбоев поставок.

О дефиците подобных предприятий в стране сообщил и генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Если бы не эта проблема, рынок готовой еды, по его оценкам, мог бы достичь отметки в 1,05 триллиона рублей в денежном выражении. Однако с учетом нехватки таких предприятий продажи подобной продукции в России по итогам 2024 года составят только 990 миллиардов.

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Партнер консалтинговой компании OneStory Ольга Сумишевская связала обострение ситуации с выпуском готовой еды в России в первую очередь с резким ростом спроса на внутреннем рынке. Кроме того, проблем отрасли добавляет тот факт, что подобное производство является сложным в технологическом плане, так как у выпускаемой продукции короткие сроки годности. На этом фоне предприятия в ряде российских регионов, по ее словам, оказались недостаточно развиты для наращивания объемов производства.

Ранее сотрудники агентства OMI по итогам проведенного исследования сообщили, что почти каждый третий (31 процент) житель российских городов-миллионников предпочитает заказывать готовую еду в лоточках вместо самостоятельного приготовления подобной пищи. Это обусловлено тем, что заказы в сервисах доставки позволяют сэкономить время. Такой ответ дали 77 процентов опрошенных граждан. Кроме того, в сервисах доставки, по мнению 53 процентов респондентов, представлен широкий ассортимент продукции. В свою очередь, каждый четвертый опрошенный ценит сервисы доставки готовой еды за качество и безопасность продуктов.

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