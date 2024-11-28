Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:03, 28 ноября 2024Экономика

В России высказались за однозначную ключевую ставку

Шохин: ключевая ставка должна измеряться однозначным числом
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Размер ключевой ставки должен измеряться однозначным числом и не может превышать инфляцию вдвое. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как следует из высказываний главы РСПП, «даже в условиях, когда мы действительно должны, наверное, снизить инфляцию до устойчиво однозначных цифр» ключевая ставка тоже должна быть однозначной. Он уточнил, что в этой ситуации крупный бизнес считает, что с нынешними уровнями инфляции «где-то в районе девяти процентов» удастся справиться.

«Она (промышленность — прим. «Ленты.ру») сможет использовать заемные средства. Ну, например, в качестве поддержания даже текущего производства, ну, через оборотные кредиты те же», — объяснил Шохин.

Ранее этот же представитель объединения промышленников и предпринимателей предупредил о том, что многие компании в условиях высокой ключевой ставки Банка России откладывают запуск инвестиционных проектов до ее снижения, делая это на фоне прекращения поставок оборудования от традиционных партнеров, усложнения логистики и снижения доступности финансирования.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      ИИ забанил тысячи игроков в Call of Duty

      Путин прокомментировал развитие отношений с Афганистаном

      Путин объяснил отношение Армении к ОДКБ последствиями событий в Нагорном Карабахе

      Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

      Российских студентов задержали по подозрению в краже 7,7 миллиона рублей у участника СВО

      Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

      На Украине переименуют улицу в честь Фарион

      Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше