В России высказались за однозначную ключевую ставку

Шохин: ключевая ставка должна измеряться однозначным числом

Размер ключевой ставки должен измеряться однозначным числом и не может превышать инфляцию вдвое. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как следует из высказываний главы РСПП, «даже в условиях, когда мы действительно должны, наверное, снизить инфляцию до устойчиво однозначных цифр» ключевая ставка тоже должна быть однозначной. Он уточнил, что в этой ситуации крупный бизнес считает, что с нынешними уровнями инфляции «где-то в районе девяти процентов» удастся справиться.

«Она (промышленность — прим. «Ленты.ру») сможет использовать заемные средства. Ну, например, в качестве поддержания даже текущего производства, ну, через оборотные кредиты те же», — объяснил Шохин.

Ранее этот же представитель объединения промышленников и предпринимателей предупредил о том, что многие компании в условиях высокой ключевой ставки Банка России откладывают запуск инвестиционных проектов до ее снижения, делая это на фоне прекращения поставок оборудования от традиционных партнеров, усложнения логистики и снижения доступности финансирования.