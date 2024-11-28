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05:20, 28 ноября 2024Мир

В США раскрыли замысел Байдена по Украине

Миршаймер: Байден делает все, чтобы при Трампе Украина проиграла
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден делает все, чтобы Украина проиграла после инаугурации Дональда Трампа. Замысел главы Белого дома в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскрыл профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его мнению, Байден хочет таким способом отомстить Трампу за вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Эксперт подчеркнул, что такой выход из положения позволит действующему президенту сохранить лицо и сказать, что он сделал «все возможное» для помощи Украине и его вины в поражении Киева нет.

«Он хочет убедиться, что Украина не проиграет на поле боя перед тем, как он покинет свою должность. Думаю, существует вероятность того, что Украина падет до 20 января. Он этого не хочет, он хочет, чтобы это случилось при Трампе. Все, что он делает — это выигрывает время, чтобы спасти свою репутацию», — считает Миршаймер.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Байден хочет оставить Трампу «подарок» в виде максимально тяжелого наследства по Украине. По его словам, администрация Байдена содействует эскалации украинского конфликта, поскольку «ничего другого преследовать уже не может».

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