Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 28 ноября 2024Мир

В США задумались над противоречивой политикой Европы

Журналист Хинкл заявил о противоречивой политике Европы в вопросе ядерной войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Library of Congress / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл поразился противоречивой природоохранной политике Европы на фоне угрозы ядерного конфликта. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

Он обратил внимание на то, что «те же антигуманные либералы в Европе, которые губят свою экономику, чтобы якобы "защитить окружающую среду", пытаются начать ядерную войну».

Ранее обозреватель британского издания Daily Mail Стивен Гловер усомнился в способности Великобритании сбить ядерную ракету РФ. Он признался, что пребывает в страхе из-за возможной ядерной войны после того, как Украина ударила по российской территории поставленными Британией ракетами Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чистая математика». В США объяснили требование к Киеву призывать на фронт 18-летних украинцев

      НАТО заподозрило шедшее из России китайское судно в повреждении кабелей в Балтике

      Популярную телеведущую признали недееспособной из-за неизлечимой болезни

      На Украине обратились к Трампу с просьбой насчет Зеленского

      Трамп рассказал о готовности Мексики помогать в борьбе с мигрантами

      Разведка США оценила риск ядерной войны из-за ударов ВСУ вглубь России

      Южная Корея отреагировала на просьбу Украины продать оружие

      Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в получении денег от украинских олигархов

      Назван срок первого пуска «Союза-5»

      Американский военный заявил о визитах инопланетян на базы с ядерным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше