Экс-разведчик ЦРУ Джиральди: США уже напали на Россию, предоставляя помощь Киеву

США уже напали на Россию, оказывая финансовую и военную помощь Киеву в конфликте на Украине. Об этом заявил экс-разведчик ЦРУ Филипп Джиральди в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«США предоставили оружие, деньги, мы предоставили логистику, которая позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать вооружение, там уже наши люди. Вашингтон непосредственно вовлечен в этот конфликт против России», — отметил эксперт.

Джиральди также указал на то, что «США нужно помнить» о преимуществах Российской армии как на поле боя, так и в вопросе военного оснащения, перед тем как «отпускать какие-либо угрозы в адрес Москвы».

Ранее стало известно, что ВСУ очень сильно зависят от поставок оружия от Вашингтона. По данным агентства Bloomberg, четыре из пяти ракет «земля — земля», каждая вторая противотанковая ракета и каждая третья ракета для систем ПВО передаются Украине из США.