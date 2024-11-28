Берлетик: Запад утратил лидерство в ключевых регионах из-за нехватки ракет

Страны Запада навсегда утратили свое лидерство в ключевых регионах мира из-за нехватки сил и оружия. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик.

По его словам, США и страны Европы испытывают серьезную нехватку ракет, а их применение на Украине способно лишить Запад лидерства на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что Запад поставил себя в такую ситуацию из-за высокомерного отношения к России и стремления к вечному превосходству над Москвой.

«Запад загнал себя в угол, выбраться из которого у него не хватит ни сил, ни интеллекта, ни морального духа, не уничтожив при этом всю планету», — заключил Берлетик.

Ранее американская разведка усомнилась в угрозах Кремля. Утверждается, что решение США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России не повысило риск ядерной эскалации, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина и запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник».