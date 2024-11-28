Удар ВСУ лишил связи 20 тысяч жителей Запорожской области

Губернатор Балицкий: атака ВСУ лишила связи 20 тысяч жителей Запорожской области

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Куйбышевском районе Запорожской области повредила линию электропередач (ЛЭП) и лишила связи 20 тысяч абонентов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроэнергии остались 68 населенных пунктов (20 528 абонентов)», — пишет глава региона.

Он добавил, что после стабилизации обстановки будут начаты восстановительные работы. Он сообщил о продолжающийся массированной атаки ВСУ дронами по Каменке-Днепровской.

Ранее в Ровенской области Украины более 280 тысяч потребителей остались без света. По его словам, есть перебои в городе с водоснабжением.