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17:02, 28 ноября 2024Бывший СССР

Удар ВСУ лишил связи 20 тысяч жителей Запорожской области

Губернатор Балицкий: атака ВСУ лишила связи 20 тысяч жителей Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Куйбышевском районе Запорожской области повредила линию электропередач (ЛЭП) и лишила связи 20 тысяч абонентов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроэнергии остались 68 населенных пунктов (20 528 абонентов)», — пишет глава региона.

Он добавил, что после стабилизации обстановки будут начаты восстановительные работы. Он сообщил о продолжающийся массированной атаки ВСУ дронами по Каменке-Днепровской.

Ранее в Ровенской области Украины более 280 тысяч потребителей остались без света. По его словам, есть перебои в городе с водоснабжением.

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