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10:43, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Ровенской области более 280 тысяч потребителей остались без света

Глава Ровенской ОВА Коваль: остались без света более 280 тысяч потребителей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В Ровенской области остались без света более 280 тысяч потребителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль в Telegram.

Кроме того, по его словам, есть перебои с водоснабжением. Он добавил, что школы Ровно перевели на дистанционное обучение.

Утром 28 ноября стало известно, что по Украине могли ударить более 100 ракет. Как сообщал, российский военкор Семен Пегов, фиксировался взлет 12 бомбардировщиков ТУ-95МС. Помимо этого, военный корреспондент Юрий Котенок уточнил, что был нанесен комбинированный удар с использованием беспилотников.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. До этого детонации произошли в Харькове. Кроме того, взрывы были слышны в Одессе и Кировограде.

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