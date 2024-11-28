Владевший «АвтоВАЗом» автоконцерн столкнулся с риском исчезновения

FT: японский Nissan может закрыться из-за падения продаж в США и Японии

Японский Nissan, который владел «АвтоВАЗом» через концерн с Renault, столкнулся с риском исчезновения. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Компания ищет себе нового инвестора на фоне падения продаж в США и Японии. Дилеры сбывают автомобили в убыток, производство замедлилось, и ради снижения трат автоконцерну пришлось урезать несколько тысяч рабочих мест и продать часть своей доли в Mitsubishi.

По словам топ-менеджеров компании, на поиск решения есть 12-14 месяцев. У автоконцерна заканчивается соглашение с Renault и ему необходим новый инвестор — банк или крупная страховая группа, которые смогли бы заместить долю французского бренда. Возможным инвестором может стать японская Honda.

Nissan уже снизил прогноз по операционной прибыли за 2025 финансовый год до 150 миллиардов иен (975 миллионов долларов) с 500 миллиардов иен. Такую смену прогнозов в компании, которая борется с падением продаж автомобилей и сильной конкуренцией со стороны Tesla и китайских электромобилей, называют неудачей гендиректора Макото Учиды, который ранее пытался добиться рентабельности автоконцерна.

Для сокращения трат компания пообещала сократить рабочие места и снизить производственные мощности на 20 процентов, чтобы справиться с падением продаж на основных рынках. Также производитель намерен продать 10 процентов акций Mitsubishi Motors, уменьшив свою долю с нынешних 34 процентов.

На фоне падения продаж с перспективой закрытия автозаводов в Европе столкнулись и крупнейшие европейские производители — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen. Почти треть предприятий испытывают недозагрузку: годовой объем продаж автомобилей в Европе оказался на три миллиона ниже допандемийных показателей, что ставит под вопрос будущее тысяч рабочих мест.