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11:59, 7 ноября 2024Экономика

Японский производитель машин уволит тысячи работников

Bloomberg: Nissan уволит девять тысяч сотрудников из-за падения продаж
Вячеслав Агапов

Фото: Chang-Ran Kim / Reuters

Японский производитель машин Nissan уволит девять тысяч сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания намерена сократить рабочие места и снизить производственные мощности на 20 процентов, чтобы справиться с падением продаж на основных рынках. Также производитель намерен продать 10 процентов акций Mitsubishi Motors, уменьшив свою долю с нынешних 34 процентов.

Nissan уже снизил прогноз по операционной прибыли за 2025 финансовый год до 150 миллиардов иен (975 миллионов долларов) с 500 миллиардов иен. Такую смену прогнозов в компании, которая борется с падением продаж автомобилей и сильной конкуренцией со стороны Tesla и китайских электромобилей называют неудачей гендиректора Макото Учиды, который ранее пытался добиться рентабельности автоконцерна.

Японский автопроизводитель уже около восьми месяцев реализует план по восстановлению бизнеса, однако вынужден пересматривать стратегию. С начала 2024 года Nissan снизил целевой показатель производства на 50 тысяч единиц, до 3,65 миллиона автомобилей, но с учетом того, что с апреля по сентябрь мировые продажи упали почти на четыре процента, до 1,6 миллиона, достичь и этого уровня может быть непросто.

Из-за падения продаж с перспективой закрытия автомобильных заводов в Европе столкнулись также пять крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen. Почти треть предприятий испытывают недозагрузку: годовой объем продаж автомобилей в Европе оказался на три миллиона ниже допандемийных показателей, что ставит под вопрос будущее тысяч рабочих мест.

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