Bloomberg: у Европы не получится заменить Киеву американские военные поставки

Страны Европы не смогут заменить военные поставки США Украине в случае отказа администрации Дональда Трампа помогать Киеву. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

Утверждается, что украинская армия чрезвычайно сильно зависит от поставок оружия, артиллерии и боеприпасов из США. В материале подчеркивается, что Россия самостоятельно производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые.

Победа Трампа на выборах президента США, по мнению авторов, приведет к «наихудшему сценарию» для Европы, так как она должна будет теперь сама отвечать не только за свою собственную безопасность, но и за безопасность Украины. Европейские политики при этом понимают, что в обозримой перспективе никакие шаги не дадут им заменить Киеву США.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что страны Запада навсегда утратили свое лидерство в ключевых регионах мира из-за нехватки сил и оружия. «Запад загнал себя в угол, выбраться из которого у него не хватит ни сил, ни интеллекта, ни морального духа, не уничтожив при этом всю планету», — заключил Берлетик.