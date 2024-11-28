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13:01, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Вышел фильм о сотрудничестве России и Египта

LIFE doc выпустил фильм о сотрудничестве России и Египта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Редакция LIFE doc выпустила фильм из цикла «Новый мир», посвященный сотрудничеству России и Египта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В фильме «Египет. Родина фараонов» раскрываются исторические, культурные, экономические и личные связи между Россией и Египтом в разные исторические эпохи. В частности, авторы картины рассказали, как СССР оказал значительное влияние на развитие ближневосточной страны, способствуя национализации Суэцкого канала и построив Асуанскую гидроэлектростанцию — ключевой инфраструктурный объект Египта.

«Нил всегда был символом жизни для египтян, и мы никогда не забудем помощь советского народа в строительстве этой плотины», — отметил профессор Садатской академии управленческих наук Нур Абдулвадуд Нада Салем.

Сейчас сотрудничество продолжается в новом проекте — создании первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа». По словам профессора, это самый престижный проект для экономики Египта, где трудятся более 10 тысяч российских и 15 тысяч египетских специалистов.

Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов, в свою очередь, рассказал об экономических отношениях двух государств. «Мы в перспективе рассматриваем Египет как одно из наших торговых экспортных направлений. Туда поставляется и продукция химической промышленности, и металлургия, и машиностроение», — уточнил он.

Важной частью партнерства остается туризм. В 2023 году Египет посетило свыше 1,5 миллиона россиян, что делает РФ одним из лидеров по числу отдыхающих.

Фильм подчеркивает ключевые направления сотрудничества: от совместного строительства промышленной зоны в Суэцком канале до образовательных программ для египетских студентов в российских вузах.

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