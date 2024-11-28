Задержан капитан перевернувшегося с пассажирами в Баренцевом море российского судна

В Мурманске задержали капитана опрокинувшегося с пассажирами судна

В Мурманске задержали капитана опрокинувшегося с пассажирами судна. Об этом «Ленте.ру» сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В отношение него возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, 27 ноября маломерное судно с пассажирами опрокинулось в Баренцевом море у села Териберка. Экипажи проходящих рядом судов подобрали людей. Никто не пострадал.

По подозрению в совершении преступления задержан капитан данного судна. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя у него в крови. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами.