Задержан капитан перевернувшегося с пассажирами в Баренцевом море российского судна

В Мурманске задержали капитана опрокинувшегося с пассажирами судна. Об этом «Ленте.ру» сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.
В отношение него возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.
По данным следствия, 27 ноября маломерное судно с пассажирами опрокинулось в Баренцевом море у села Териберка. Экипажи проходящих рядом судов подобрали людей. Никто не пострадал.
По подозрению в совершении преступления задержан капитан данного судна. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя у него в крови. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами.