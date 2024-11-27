Появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами

Судно с туристами в Териберке вышло в море вопреки штормовому предупреждению

Маломерное судно с туристами, желающими увидеть китов в Териберке (Мурманская область), вышло в море вопреки штормовому предупреждению. Подробности о затонувшем судне появились в Telegram-канале Shot.

По данным источника, об этом знали организаторы тура, но, несмотря на неблагоприятные погодные условия, все равно набрали группу путешественников.

«По их словам, китов не было около двух месяцев, большая вероятность увидеть животных есть в декабре, — говорится в сообщении. — Но организаторы пошли на ухищрение: сообщили, что, по их прогнозам, киты должны приплыть сегодня».

В итоге лодка перевернулась, туристов и капитана чудом удалось спасти. Некоторые пассажиры находились на борту без спасательных жилетов.

Информация о том, что маломерное судно с девятью туристами и капитаном на борту затонуло у Териберки, появилась в среду, 27 ноября. Путешественники отправились в Баренцево море, чтобы увидеть китов, несмотря на ограничения для маломерных судов по выходу в акваторию.