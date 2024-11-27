Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:53, 27 ноября 2024Путешествия

Появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами

Судно с туристами в Териберке вышло в море вопреки штормовому предупреждению
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Маломерное судно с туристами, желающими увидеть китов в Териберке (Мурманская область), вышло в море вопреки штормовому предупреждению. Подробности о затонувшем судне появились в Telegram-канале Shot.

По данным источника, об этом знали организаторы тура, но, несмотря на неблагоприятные погодные условия, все равно набрали группу путешественников.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

«По их словам, китов не было около двух месяцев, большая вероятность увидеть животных есть в декабре, — говорится в сообщении. — Но организаторы пошли на ухищрение: сообщили, что, по их прогнозам, киты должны приплыть сегодня».

В итоге лодка перевернулась, туристов и капитана чудом удалось спасти. Некоторые пассажиры находились на борту без спасательных жилетов.

Информация о том, что маломерное судно с девятью туристами и капитаном на борту затонуло у Териберки, появилась в среду, 27 ноября. Путешественники отправились в Баренцево море, чтобы увидеть китов, несмотря на ограничения для маломерных судов по выходу в акваторию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли безвозвратные потери Украины за весь период СВО

      Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание

      Жителей одного региона России предупредили о мощном снежном циклоне

      Спасение туристов с затонувшего в Мурманской области судна попало на видео

      В США раскрыли влияние Трампа на мировые конфликты

      США разместили на западе Тихого океана подлодку с дальнобойными ракетами Tomahawk

      Офис Зеленского призвал остановить победу России

      Терапевт перечислила способы освежить дыхание

      В Германии заявили о нежелании украинских беженцев возвращаться на Украину

      На Украине перестали снимать с воинского учета даже полностью непригодных к службе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше