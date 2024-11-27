По факту опрокидывания судна с туристами в российском регионе возбуждено уголовное дело

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания маломерного судна с туристами в акватории Баренцева моря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование продолжается.
По данным следствия, информация о затонувшем судне у села Териберка поступило 27 ноября. По предварительной информации, все находившиеся на нем живы. Экипаж проходящего мимо судна подобрал пострадавших и сообщил о ЧП правоохранителям.
Ранее сообщалось, что маломерное судно с желающими увидеть китов в Териберке туристами вышло в море вопреки штормовому предупреждению.