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14:42, 27 ноября 2024Силовые структуры

По факту опрокидывания судна с туристами в российском регионе возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено дело по факту опрокидывания судна в туристами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания маломерного судна с туристами в акватории Баренцева моря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование продолжается.

По данным следствия, информация о затонувшем судне у села Териберка поступило 27 ноября. По предварительной информации, все находившиеся на нем живы. Экипаж проходящего мимо судна подобрал пострадавших и сообщил о ЧП правоохранителям.

Ранее сообщалось, что маломерное судно с желающими увидеть китов в Териберке туристами вышло в море вопреки штормовому предупреждению.

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