По факту опрокидывания судна с туристами в российском регионе возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено дело по факту опрокидывания судна в туристами

Появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами

Начало событий в новости Появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания маломерного судна с туристами в акватории Баренцева моря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование продолжается.

По данным следствия, информация о затонувшем судне у села Териберка поступило 27 ноября. По предварительной информации, все находившиеся на нем живы. Экипаж проходящего мимо судна подобрал пострадавших и сообщил о ЧП правоохранителям.

Ранее сообщалось, что маломерное судно с желающими увидеть китов в Териберке туристами вышло в море вопреки штормовому предупреждению.