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08:15, 28 ноября 2024Экономика

Зарплаты россиян выросли после летнего спада

Росстат: средняя номинальная зарплата в РФ достигла 83 891 рубля в июле-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

По итогам третьего квартала 2024 года средняя номинальная зарплата россиян выросла на 17,8 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигла отметки в 83 891 рубль. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Речь идет о зарплате, которая выдается сотруднику за количество отработанных часов или за объем произведенных товаров, оказанных услуг. Иными словами, под номинальным окладом подразумевается фактически выплачиваемое денежное вознаграждение по условиям трудового договора.

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В первом квартале средний показатель по стране составил 80 582 рубля, а во втором достиг уровня в 86 495 рублей. В июне средняя номинальная зарплата в России находилась на отметке в 89 145 рублей, в июле опустилась до 85 017 рублей, а в августе сократилась до 82 218 рублей. В сентябре номинальные оклады в стране перешли к росту после летнего спада и составили в среднем 84 324 рубля. Что касается средней реальной зарплаты (показатель рассчитывается с учетом инфляции), то она по итогам третьего квартала увеличилась на 8,1 процента.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что рост заработных плат в России к середине октября составил почти 21 процент в годовом выражении. На федеральном уровне средний оклад сотрудников отечественных предприятий и компаний составляет в среднем 87 тысяч рублей в месяц. По ее словам, на увеличение показателя повлияла в том числе высокая конкуренция работодателей за соискателей на фоне сохраняющегося кадрового дефицита.

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