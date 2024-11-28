Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Великобритании Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обсудил с ним оборонное сотрудничество между странами. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Лондон за готовность ежегодно выделять не менее трех миллиардов фунтов стерлингов на нужды Украины. Кроме того, политики договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно шагов по усилению позиций Украины.

«Я подчеркнул: для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей», — написал Зеленский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отправка войск блока НАТО на Украину и их задействование в конфликте не будет мудрым решением. Так он ответил на вопрос о перспективе участия НАТО в конфликте, в случае если России будут оказывать помощь третьи страны.