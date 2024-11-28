Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 28 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании

Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Великобритании Стармером
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обсудил с ним оборонное сотрудничество между странами. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Лондон за готовность ежегодно выделять не менее трех миллиардов фунтов стерлингов на нужды Украины. Кроме того, политики договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно шагов по усилению позиций Украины.

«Я подчеркнул: для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей», — написал Зеленский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отправка войск блока НАТО на Украину и их задействование в конфликте не будет мудрым решением. Так он ответил на вопрос о перспективе участия НАТО в конфликте, в случае если России будут оказывать помощь третьи страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      В России раскрыли эффект от начала ударов Украины дальнобойными ракетами

      Двое мужчин похитили пьяную туристку и выбросили ее на автостраде под колеса машин

      Лукашенко оценил воздействие «Орешника» на мировое сообщество

      Полиция задержала ехавших на сходку судимых мужчин из Porsche в российском городе

      В сети показали прототип Apple Vision Pro

      ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки

      В российской хоккейной команде произошел секс-скандал

      В российском регионе утвердили закон о продаже алкоголя по два часа в день

      Москва оказалась лучшим городом для жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше