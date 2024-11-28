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11:26, 28 ноября 2024Забота о себе

Желание листать ленту соцсетей перед сном объяснили

Сомнолог Царева объяснила тревожностью желание листать ленту соцсетей перед сном
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Желание листать ленту соцсетей перед сном — это нездоровая попытка погасить чувство тревоги. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала сомнолог Елена Царева.

По ее словам, думскроллинг является достаточно серьезной проблемой современного поколения. Эксперт объяснила такую активность перед отходом ко сну привычкой «неадекватного снятия стресса».

«Если во сне ситуация какая-то не очень приятная, то так и хочется ее отложить подальше. Соответственно, если тревожность появляется в кровати, то зачем туда ходить? Лучше отложим, полежим, поскроллим», — пояснила специалист.

Царева посоветовала заменить данную активность на простой разговор с партнером перед сном. Особенно актуально это для молодых родителей, чье время в основном уходит на воспитание ребенка, в связи с чем общение между супругами заметно «проседает». Также сомнолог порекомендовала уделить время перед сном записи своих мыслей. По ее словам, это поможет бороться с беспокойными мыслями, а в перспективе даст импульс к избавлению от прокрастинации.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный сон увеличивает риск развития диабета.

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