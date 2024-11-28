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05:10, 28 ноября 2024Из жизни

Женщины отбились от крокодила и сбежали из больницы

VicFallsLive: две женщины из Зимбабве отбились от напавшего на них крокодила
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Glen Carrie / Unsplash

В Зимбабве две женщины отбились от напавшего на них у реки крокодила, а затем сбежали из больницы. Об этом пишет VicFallsLive.

Агрессивная рептилия набросилась на жительниц деревни Хванге, провинция Северный Матабелеленд, когда они ловили рыбу. Одна из них получила серьезную травму руки, а вторая повредила пальцы на руке, когда пыталась освободить подругу из пасти крокодила.

Женщин доставили в больницу, где те согласились дать интервью VicFallsLive. Однако позже они отказались и от интервью, и от помощи лекарствами и продуктами, а затем покинули больницу. При этом их родные заявили, что пострадавшие нуждаются в лечение.

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Как пишет издание, по какой-то причине женщины «потеряли доверие к организациям и людям», которые обещали им помочь. Местный чиновник заявил, что пострадавшие законно ловили рыбу в реке, когда на них напал крокодил. Причина их отказа от помощи пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что житель Австралии подрался с напавшим на него крокодилом. Мужчине удалось отбиться от рептилии.

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