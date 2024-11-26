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05:00, 26 ноября 2024Из жизни

Мужчина подрался с крокодилом и спас себе жизнь

В Австралии мужчина ударил напавшего на него крокодила по морде и спасся
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: M. Henning / www.imago-images / Globallookpress.com

Житель Австралии подрался с напавшим на него крокодилом. Об этом пишет ABC News.

Мужчина из аборигенной общины Ардиалун, которая находится на полуострове Дампир, округ Кимберли, отправился на морскую рыбалку в воскресенье, 16 ноября. Он находился в воде недалеко от побережья одного из мелких островов возле Дампира, когда заметил приближающегося к нему крупного крокодила. Особь была не меньше трех метров в длину. Когда хищник напал на него, мужчина ударил его по морде. Крокодил на мгновение потерял ориентацию, что позволило мужчине спастись.

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Пострадавший отказался общаться со СМИ, но подтвердил подробности нападения местным рейнджерам из племени барди-джави. Представитель службы здравоохранения штата Западная Австралия сообщил, что мужчина прошел лечение в больнице Брума и был выписан в воскресенье, 17 ноября. Австралиец спас себе жизнь благодаря храбрости.

Ранее сообщалось, что в Уганде крокодил набросился на жену священника из Центральной области страны и съел ее. Рептилия напала на женщину, когда та набирала воду в озере.

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