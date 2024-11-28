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15:47, 28 ноября 2024Россия

Житель атакованной ВСУ курской Суджи написал в паспорте предсмертное письмо

Возвращенный с Украины житель курской Суджи написал в паспорте прощальное письмо
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ПОЛИЦИЯ Курской области»

Возвращенный с Украины 70-летний житель Суджи Курской области написал в своем паспорте предсмертное письмо сестре, опасаясь, что уже не увидит родственницу. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, о пенсионере стало известно во время работы по восстановлению документов, утраченных жителями приграничных территорий Курской области, которых бойцы Вооруженных сил Украины увозили за территорию России. Сейчас мужчина в безопасности.

В МВД также опубликовало видео с вручением паспортов, на котором в кадр попадает часть письма. В нем россиянин просит у сестры и ее семейства прощения и пишет об одолевшем его голоде. Мужчина опасается, что с наступлением зимы «вообще привет наступит».

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что с территории Украины удалось вывезти 46 жителей Суджанского района, в том числе 12 детей. По его словам, этому прошествовали «кропотливые и длительные переговоры».

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 28 ноября, с начала вторжения Киев потерял более 36 260 военнослужащих и свыше 3000 единиц техники, в том числе западной.

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