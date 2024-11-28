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20:40, 28 ноября 2024Ценности

Звезда «Логана» снялась в мини-платье с глубоким декольте для журнала

Актриса Дафни Кин снялась в платье с глубоким декольте для Rollacoaster Magazine
Мария Винар

Фото: @dafni.kin

Англо-испанская актриса Дафни Кин снялась в откровенном наряде для журнала Rollacoaster Magazine. Соответствующие снимки появились у дизайнера визуальных эффектов, работающего с киностудией Marvel и предпочитающего скрывать свое имя в соцсетях, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном размещенном снимке 19-летняя звезда «Логана: Росомаха» предстала в платье длины мини, положив руки на талию. Можно заметить, что верх изделия оформлен глубоким декольте, а низ — объемными воланами.

В то же время на других фото знаменитость попозировала в широких синих джинсах и белой майке. Кроме того, она примерила корсет песочного цвета и широкие брюки, дополнив при этом образ сияющим колье.

Ранее сообщалось, что американская актриса, певица и кинорежиссер Бри Ларсон кардинально сменила имидж и удивила фанатов.

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