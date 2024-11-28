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17:27, 28 ноября 2024Культура

Звезда «Мастера и Маргариты» назвала себя эксгибиционисткой

Актриса «Мастера и Маргариты» Софья Синицына призналась, что любит ходить голой
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Софья Синицына, известная по роли в фильме «Мастер и Маргарита», призналась, что ей нравится сниматься обнаженной. Об этом она рассказала в интервью каналу «Москва 24».

Артистка назвала себя эксгибиционисткой и заявила, что любит ходить голой на людях. Как отметила Софья, ее не смущает это, хоть она и воспитывает ребенка.

«Мне нравится, когда все на меня смотрят и восхищаются. Если у меня потрясающая фигура, почему бы ее не показывать?» — заявила актриса.

Ранее стало известно, что уехавших из России авторов фильма «Мастер и Маргарита» лишили гонораров. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что в картину вложили порядка миллиарда рублей бюджетных средств.

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