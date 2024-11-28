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10:01, 28 ноября 2024Культура

Звезду фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» спасли от слепоты

Mash: звезде фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Смирнитскому спасли зрение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PhotoXPress

Звезде фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Валентину Смирнитскому спасли зрение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 80-летний артист страдает от катаракты, из-за чего он стремительно слеп. «На днях его госпитализировали в офтальмологию и провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой», — говорится в сообщении.

Вмешательство прошло без осложнений, уточняет канал, актера уже выписали из больницы, он вернулся к спектаклям. Отмечается, что после операции Смирнитский сможет хорошо видеть вдаль и на средние расстояния.

Ранее был раскрыт гонорар спасенного от слепоты певца Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас.

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