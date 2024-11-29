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14:26, 29 ноября 2024Экономика

Путин резко повысил налог на прокачку нефти

Путин утвердил закон о повышении налогов для «Транснефти» с 25 до 40 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, в числе прочего увеличивающий ставку налога на прибыль для «Транснефти» с 2025 года до 40 процентов. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Из общей суммы 23 процента доходов будет направляться в федеральный бюджет, а 17 процентов — в региональные. «Транснефть» управляет магистральными нефтепроводами страны в статусе монополиста. Государству принадлежит 78,55 процента уставного капитала компании, а также 100 процентов голосующих акций.

В настоящее время ставка налога для компании составляет 20 процентов. С 1 января она должна была дойти до 25 процентов, как и для остальных российских компаний. Однако две недели назад стало известно, что Министерство финансов решило резко нарастить сборы за прокачку нефти.

Действующее законодательство не допускает применение индивидуальной ставки для конкретного налогоплательщика, поэтому в документе название компании не указано. Однако изменять размер сборов можно для определенных категорий компаний и видов деятельности допустимо, а под «организации, осуществляющие транспортировку нефти по системе магистральной системы нефтепроводов», попадает только «Транснефть».

После того как решение о ставке налога во втором чтении приняли в Госдуме, пресс-служба оператора предупредила, что ей придется существенно сократить инвестиционную программу и выплату дивидендов. В том числе речь идет об остановке работ по ремонту и реконструкции трубопроводов.

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