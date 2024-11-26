«Транснефть» прокомментировала резкое повышение налога на прибыль для компании

«Транснефть» допустила отказ от инвестпроектов на фоне роста налога на прибыль

«Транснефть» может существенно сократить инвестиционную программу в связи с поправками в Налоговый кодекс, поскольку при налоге на прибыль в 40 процентов и выплате дивидендов от оставшихся средств в бюджете компании останется только четверть от полученной прибыли. Об этом говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой компании.

Решение о соответствующей ставке налога для компании приняли во вторник депутаты Госдумы. Как следует из одобренного во втором и третьем чтениях правительственного законопроекта, ее резко увеличат на 2025--2030 годы.

В «Транснефти» указали, что будучи ответственным налогоплательщиком поддерживают усилия властей по наполняемости бюджета РФ, предпринимаемые «в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления».

При этом на фоне повышения налога в компании ожидают вынужденного ощутимого сокращения инвестпрограммы, поскольку «уже к 2026 году у ПАО «Транснефть» следует ожидать дефицит денежных средств, приостановку реализации и отказ от крупных инвестиционных проектов, в том числе, по капитальному ремонту и реконструкции».

В четверг, 21 ноября, о планирующемся повышении ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, узнали журналисты. В тот же день инициативу одобрил бюджетный комитет Госдумы. На его заседании замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов объяснил инициативу монопольным статусом «Транснефти».