Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:36, 26 ноября 2024Экономика

«Транснефть» прокомментировала резкое повышение налога на прибыль для компании

«Транснефть» допустила отказ от инвестпроектов на фоне роста налога на прибыль
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Транснефть» может существенно сократить инвестиционную программу в связи с поправками в Налоговый кодекс, поскольку при налоге на прибыль в 40 процентов и выплате дивидендов от оставшихся средств в бюджете компании останется только четверть от полученной прибыли. Об этом говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой компании.

Решение о соответствующей ставке налога для компании приняли во вторник депутаты Госдумы. Как следует из одобренного во втором и третьем чтениях правительственного законопроекта, ее резко увеличат на 2025--2030 годы.

В «Транснефти» указали, что будучи ответственным налогоплательщиком поддерживают усилия властей по наполняемости бюджета РФ, предпринимаемые «в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления».

При этом на фоне повышения налога в компании ожидают вынужденного ощутимого сокращения инвестпрограммы, поскольку «уже к 2026 году у ПАО «Транснефть» следует ожидать дефицит денежных средств, приостановку реализации и отказ от крупных инвестиционных проектов, в том числе, по капитальному ремонту и реконструкции».

В четверг, 21 ноября, о планирующемся повышении ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, узнали журналисты. В тот же день инициативу одобрил бюджетный комитет Госдумы. На его заседании замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов объяснил инициативу монопольным статусом «Транснефти».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Стыдно, но такое происходит». В чем Трамп заподозрил своего будущего советника по Украине?

      Боня похвасталась подарком за два миллиона рублей от мужчины

      Британские военные рассказали о культурном шоке от учений в «экстремальный мороз»

      Сбежавшего с места ДТП после наезда на россиян водителя арестовали на полмесяца

      В России открыли крупное месторождение газа

      Госдума одобрила переименование города Ростов

      «Транснефть» прокомментировала резкое повышение налога на прибыль для компании

      София Ротару переписала подаренную Лужковым квартиру на сына

      Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных

      Иностранная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше