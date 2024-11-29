Сын Алибасова попался на уловку жилищных аферистов

Сын Бари Алибасова столкнулся с аферистами при покупке жилья в Нижнем Новгороде

Сын продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова столкнулся с мошенниками при покупке квартиры, причем в результате аферистом выставили его самого. Об уловке злоумышленников рассказывает РЕН ТВ.

Бари Алибасов-младший занимался поисками квартиры под сдачу в Нижнем Новгороде. Жилье он намеревался подарить возлюбленной. В конце концов бизнесмену попался, по его собственным словам, «шикарный» объект в Ленинском районе города. На фоне остальных предложений квартира стоила крайне дешево — при рыночной стоимости недвижимости в пять с лишним миллионов ее продавали за четыре. Обновив ремонт, такую жилплощадь можно будет сдавать за 50-60 тысяч в месяц, рассудил Алибасов-младший. Прикинув будущие расходы, он решился на сделку. Несмотря на то что заниженная стоимость объекта вызвала подозрения у его знакомых, договор был подписан.

После переоформления собственности владелица квартиры обратилась в полицию. «Женщина, с которой я 40 минут общался и спрашивал, точно ли все в порядке и точно ли вы не собираетесь меня кинуть, подло пошла в полицию с заявлением, что ее обманули мошенники. А я теперь чуть ли не главный мошенник, который все это организовал», — поделился Алибасов-младший. Квартиру на время судебных разбирательств арестовали.

Ранее из-за махинаторов без жилья осталась теща продюсера Иосифа Пригожина. Речь идет о квартире в столичном районе Чертаново. Женщина не подозревала о том, что ее выписали, пока однажды не смогла открыть замок входной двери.