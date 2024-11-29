«Альтернатива для Германии» выступила за возобновление торговли с Россией

Spiegel: АдГ представила в предвыборной программе возобновление торговли с РФ

Немецкая партия правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила в проекте предвыборной программы возобновление торговли с Россией и поставок российского газа в ФРГ. Текст документа приводит газета Der Spiegel.

«Россию она [АдГ] представляет поставщиком дешевого газа, торговлю с которым следует возобновить», — передает издание.

Кроме того, АдГ также выступает за нейтральный статус Украины «вне ЕС и НАТО» и по-прежнему придерживается евроскептицизма, отмечает Der Spiegel.

«Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского сообщества», — сообщается в проекте программы партии.

Ранее 112 депутатов бундестага внесли ходатайство о запрете АдГ. Парламентарии от Христианско-демократического союза (ХДС), ставшие авторами инициативы, также намерены обратиться в конституционный суд ФРГ с аналогичным требованием.