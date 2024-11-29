Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 29 ноября 2024Мир

«Альтернатива для Германии» выступила за возобновление торговли с Россией

Spiegel: АдГ представила в предвыборной программе возобновление торговли с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Немецкая партия правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила в проекте предвыборной программы возобновление торговли с Россией и поставок российского газа в ФРГ. Текст документа приводит газета Der Spiegel.

«Россию она [АдГ] представляет поставщиком дешевого газа, торговлю с которым следует возобновить», — передает издание.

Кроме того, АдГ также выступает за нейтральный статус Украины «вне ЕС и НАТО» и по-прежнему придерживается евроскептицизма, отмечает Der Spiegel.

Материалы по теме:
Руки прочь У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
Руки прочьУ России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
18 мая 2018
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября 2021

«Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского сообщества», — сообщается в проекте программы партии.

Ранее 112 депутатов бундестага внесли ходатайство о запрете АдГ. Парламентарии от Христианско-демократического союза (ХДС), ставшие авторами инициативы, также намерены обратиться в конституционный суд ФРГ с аналогичным требованием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

      В российском городе водитель проломил голову пешеходу и сбежал

      Мужчина выиграл сотни тысяч долларов в покер и поссорился с надоедливыми коллегами

      Гуманоид Tesla выучил новый жест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше