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09:35, 29 ноября 2024Экономика

В России заметили продажу трежерис США Японией и Китаем

РИА Новости: Япония и КНР в третьем квартале продавали американские гособлигации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Крупнейшие в мире держатели американского государственного долга (трежерис) в третьем квартале в основном продавали его. Так, Япония, которая владеет госдолгом на 1,1 триллиона долларов, продала его на 61,9 миллиарда, а Китай с 0,75 триллиона — на 51,3 миллиарда. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство без указания источников связывает продажу трежерис с предстоящим приходом к власти республиканца Дональда Трампа, хотя президентские выборы в США прошли уже в разгар четвертого квартала.

В свою очередь первый заместитель председателя правления ПАО «Росдорбанк» Эдуард Христианов заметил, что такие продажи связаны с неожиданно резким снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Дело в том, что когда ставка снижается, доходность госдолга падает, соответственно, на рынке увеличились продажи.

Кроме того, Япония и Китай пытались за счет продажи получить средства для решения собственных проблем. Если Япония сталкивается с резким снижением курса иены, то Китаю приходится бороться с дефляцией и ему необходимы деньги для финансовых стимулов. В таких условиях логично отказаться от вложения в иностранные ценные бумаги.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале доллар упрочил свои позиции в международных платежах, в то время как идущие следом евро, фунт стерлингов и юань утрачивают позиции.

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