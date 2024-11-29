Айза назвала отличия жизни в Москве и на Бали

Айза назвала необходимость много работать главным отличием Москвы от Бали

Блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) назвала необходимость много работать главным отличием жизни в Москве от жизни на Бали. Своим мнением она поделилась в шоу «Алена, Блин!», выпуск доступен для просмотра во «ВКонтакте».

Айза отметила, что ей нравится Москва, однако здоровье больше не позволяет ей работать так, как того требует жизнь в российской столице. «Когда я здесь (в Москве), мои дети живут у моей мамы. Я не вижу детей. Потому что, естественно, я люблю работать. Естественно, я мотаюсь по съемкам», — рассказала блогер.

Ранее Айза раскрыла стоимость первого дома, который построила на Бали. Недвижимость на индонезийском острове обошлась звезде в 100 тысяч долларов.