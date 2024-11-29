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14:04, 29 ноября 2024Экономика

Айза назвала отличия жизни в Москве и на Бали

Айза назвала необходимость много работать главным отличием Москвы от Бали
Александра Качан (Редактор)

Фото: @aizalovesam

Блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) назвала необходимость много работать главным отличием жизни в Москве от жизни на Бали. Своим мнением она поделилась в шоу «Алена, Блин!», выпуск доступен для просмотра во «ВКонтакте».

Айза отметила, что ей нравится Москва, однако здоровье больше не позволяет ей работать так, как того требует жизнь в российской столице. «Когда я здесь (в Москве), мои дети живут у моей мамы. Я не вижу детей. Потому что, естественно, я люблю работать. Естественно, я мотаюсь по съемкам», — рассказала блогер.

Ранее Айза раскрыла стоимость первого дома, который построила на Бали. Недвижимость на индонезийском острове обошлась звезде в 100 тысяч долларов.

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